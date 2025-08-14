На все три стороны

Стартующий в пятницу, 15 августа, новый сезон чемпионата Испании по футболу предлагает зрителям вполне обыденный набор интриг. Кажется, за чемпионство вновь будут бороться три команды: главными силами остаются мадридские «Реал» и «Атлетико», а также действующий чемпион «Барселона», чьи шансы на трофей все-таки представляются наивысшими. А в центре внимания широкой публики до наступления решающей стадии сезона, не исключено, будут оставаться не собственно спортивные вопросы, а вопросы околоспортивного характера. Такие как очень спорное решение национальной федерации вынести один из матчей лиги в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форварды «Барселоны» Ламин Ямаль (слева) и Рафинья в числе лидеров гонки за «Золотым мячом»

Фото: Albert Gea / Reuters Форварды «Барселоны» Ламин Ямаль (слева) и Рафинья в числе лидеров гонки за «Золотым мячом»

Фото: Albert Gea / Reuters

Очередной сезон чемпионата Испании начнется в эту пятницу встречами с довольно скромными вывесками: «Жирона»—«Райо Вальекано» и «Вильярреал»—«Реал Овьедо». Но уже в субботу, 16 августа, свой первый матч в новом розыгрыше первенства проведет его действующий победитель «Барселона».

К ее игре с «Мальоркой» приковано, возможно, даже чересчур большое внимание. И ведь понятно почему. Уже которое лето подряд «Барселона» вязнет в проблемах административного характера. Речь и о комичной ситуации с капитанской повязкой Марка-Андре тер Стегена, и о накладках при вводе в эксплуатацию стадиона Camp Nou, и о трудностях с соблюдением испанского финансового fair play (последнее для «Барселоны» уже стало чем-то совсем рутинным). В итоге перед стартовым туром незарегистрированными остаются шесть футболистов, на которых команда рассчитывает в предстоящем сезоне. В их число входят и два только что присоединившихся к каталонскому клубу игрока — вратарь Жоан Гарсия (по состоянию на 14 августа он все еще за пределами заявки) и форвард Маркус Рашфорд.

Но даже глядя на этот фарс, не получается забыть о том, насколько хороша была «Барселона» на поле в прошлом сезоне. Не просто так ведь на «Золотой мяч» номинированы сразу четыре человека из ее состава: Педри и Роберт Левандовский, понятно, от награды далеки, но Рафинья и Ламин Ямаль-то в числе лидеров гонки. Однако и от опасений, касающихся футбола «Барселоны», тоже деться некуда. Того же Ямаля, как бы ни был он прекрасен в атакующих фазах, никак нельзя назвать трудолюбивым игроком в прессинге. А грамотная игра без мяча в современном футболе не просто приятный бонус для футболиста его позиции, а почти что обязанность. Или вот еще что.

Наиболее заметное тактическое новшество «Барселоны» Ханси Флика — высокая оборона, 181 раз за сезон поймавшая соперников в офсайдную ловушку. И вдруг команда остается без ключевого игрока этой линии Иньиго Мартинеса, к тому же единственного левоногого центрального защитника в команде. Причем отпускает его бесплатно.

Другое дело, что все это мелочи на фоне проблем основного конкурента «Барселоны». Для мадридского «Реала» следующий год по-хорошему должен стать годом перестройки. Новому главному тренеру Хаби Алонсо предстоит создать новую команду. Полузащиты, бравшей бесчисленное количество трофеев Лиги чемпионов, уже не осталось. Последнее ее звено, Лука Модрич, покинул столицу Испании после клубного чемпионата мира (хотя такой уж серьезной роли он в последнее время не играл). Нуждается в модернизации стареющая защита, которой еще и не хватало глубины. Не просто же так оборону «Реала» «Барселона» изуродовала в трех из четырех прошлогодних матчей, а еще ее уничтожали ПСЖ, лондонский «Арсенал» и некоторые клубы рангом пониже. С этой зоны и было решено начать перестройку: главными трансферами лета для «Реала» хочется назвать Трента Александра-Арнольда из «Ливерпуля» и Дина Хёйсена из «Борнмута». А если уж говорить о «пустяках», то в атаке мадридцев не один, а сразу два игрока, на которых есть искушение налепить ярлык «ленивый» в смысле игры без мяча: Килиан Мбаппе и Винисиус.

Где-то рядом будет и сосед «Реала» «Атлетико». Его, возможно, котировали бы повыше, если бы не уход опорного хавбека Родриго де Пауля — ключевого разрушителя, причем хорошо пасующего (он отправился в «Интер Майами», поближе к партнеру по сборной Аргентины Лионелю Месси). Впрочем, второе лето подряд наибольший интерес вызывают подписания «Атлетико» в атаку. Год назад прибыл Хулиан Альварес — игрок, на вид слишком свободолюбивый для такой строгой оборонительной команды. Его приезд восприняли примерно с тем же удивлением, какое вызвал бы отказ главного тренера Диего Симеоне от любимого черного костюма в пользу одного из нарядов Элтона Джона. Сейчас по-настоящему креативных игроков в обойме еще прибавилось. У «Вильярреала» купили Алекса Баэну (за него выложили €42 млн), у «Наполи» — Джакомо Распадори (€22 млн). Так что «Атлетико» тоже, видимо, трансформируется, ищет новый, более атакующий стиль. Это, кстати, бывало заметно и в некоторых прошлогодних матчах мадридцев.

Других команд с реальными претензиями на титул просто нет. Да и в борьбе за место в Лиге чемпионов, кажется, останутся те же клубы, что попали в нее по итогам прошлого сезона.

Первый — «Атлетик» из Бильбао, сохранивший Нико Уильямса, заменить которого было бы невозможно (все же искать пришлось бы уроженца Страны Басков — таков клубный кодекс).

Второй — «Вильярреал», немного поменявшийся за межсезонье. Борьбу за любые еврокубки, наверное, можно назвать потолком «Реал Сосьедада», который представляет Арсен Захарян (россиянин, мучающийся от постоянных травм, к сожалению, крайне редко выходит на поле, он не играл с февраля). Финишировав низко, на 11-м месте, клуб сменил тренера и лишился системообразующего полузащитника — Мартин Субименди теперь в лондонском «Арсенале».

Между тем по-настоящему горячей темой в контексте чемпионата уже обречено стать решение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) перенести декабрьский матч 17-го тура «Вильярреал»—«Барселона» в Майами.

Против «вывоза» лиги из страны развернулась серьезная кампания, в которой участвуют фанаты и защищающие их права организации, клубы и игроки. Федерация акционеров и партнеров испанского футбола назвала резолюцию RFEF нарушением прав держателей сезонных абонементов. Основной вратарь сборной Испании Унаи Симон посчитал ее «неуважением к болельщикам». Мадридский «Реал» указал на нарушение принципа территориальной взаимности (согласно этому принципу, каждая команда, участвующая в турнире, должна сыграть с каждой дома и в гостях). Градус противостояния наверняка повысится, если к желанию функционеров благосклонно отнесется Международная федерация футбола.

Роман Левищев