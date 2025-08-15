На Дону исполнили 29 предписаний на рекультивацию почв в 2025 году

Специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» совместно с представителями Россельхознадзора провели контрольную проверку восстановленной территории АО «Аксайская нива». Компании в прошлом году выдали предписание на рекультивацию. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК».

Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

«В Ростовской области за семь месяцев 2025 года удалось выполнить более половины (29 из 56) предписаний, касающихся рекультивации земель сельскохозяйственного назначения. При этом, проведенные исследования на АО «Аксайская нива» показали, что местные грунты отвечают всем нормативным требованиям по составу и свойствам»,— отметил агроном отдела защиты растений Донского филиала «ЦОК АПК» Иван Савин.

По словам государственного инспектора отдела земельного надзора управления Россельхознадзора Ирины Левушкиной, юридическим лицом проведены необходимые этапы восстановления. «Участок приходит в норму, что служит позитивным примером подобной работы для других собственников земель сельхозназначения»,— сообщила инспектор.

«Донские земли относятся к самым плодородным в России благодаря черноземным почвам. Сельхозугодья занимают 8,9 млн га — 88% от общей площади региона. Основными причинами деградации земель становятся нарушения при строительстве, несанкционированная добыча полезных ископаемых, песка или камня, прокладка трубопроводов, возведение резервуаров, несанкционированные свалки отходов, неправильное применение агрохимикатов или пестицидов»,— пояснила начальник отдела защиты растений Донского филиала ЦОК АПК Людмила Маштыкова.

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», за семь месяцев 2025 года специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» разработали четыре проекта восстановления земель, провели почти 2,4 тыс. исследований 540 образцов почв. По результатам испытаний в 354 пробах выявили 827 случаев обнаружения опасных химических веществ и снижения показателей плодородия. В отношении всех нарушителей приняты меры по устранению выявленных проблем.

Валентина Любашенко