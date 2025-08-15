«Пятое авеню» свернуло в кассацию

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 2 сентября рассмотрит кассационную жалобу департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края на решения нижестоящих судов по делу о приостановке деятельности ООО СЗ «Инстрой» — застройщика ЖК «Пятое авеню» в Новороссийске. Спор возник из-за задержки передачи квартир дольщикам. По мнению экспертов, шансы надзорного ведомства на отмену постановления апелляции невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял к производству кассационную жалобу регионального депстройнадзора на решение Арбитражного суда Краснодарского края и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу о приостановке деятельности ООО «Специализированный застройщик “Инстрой”». Заседание назначено на 2 сентября.

Спор вокруг ЖК «Пятое авеню» в Новороссийске начался в 2024 году, когда департамент потребовал временно запретить застройщику привлекать средства дольщиков. Ведомство ссылалось на нарушение сроков передачи квартир более чем на три месяца и объем обязательств перед участниками долевого строительства на сумму свыше 804 млн руб. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), по проекту было заключено 88 договоров участия, а сдача комплекса планировалась на первый квартал 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Инстрой» зарегистрировано в Новороссийске в 2013 году, генеральный директор — Владимир Арнаутов. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В 2024 году выручка компании составила 211,38 млн руб., чистая прибыль — 23,24 млн руб., доходы — 216,31 млн руб., расходы — 186,55 млн руб.

Жилой комплекс возводится в границах проспекта Ленина, набережной адмирала Серебрякова и улицы Героев-десантников. Он включает шесть литеров и 11 подъездов. Разрешение на строительство было выдано в 2019 году, в последующие годы сроки его действия неоднократно продлевались. В 2021 и 2024 годах в проект вносились изменения, касающиеся этапности и состава объектов — во второй этап вошли литеры 2, 4, 5 и 6.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края поддержал позицию департамента, указав, что продолжение привлечения средств может увеличить количество обманутых дольщиков. Суд отказал застройщику в привлечении к делу двух граждан в качестве третьих лиц, а в обоснование решения отметил, что при продлении сроков строительства застройщик должен был заключать дополнительные соглашения с дольщиками, чего сделано не было.

В марте 2025 года «Инстрой» обжаловал решение, представив разрешение на ввод в эксплуатацию от 20 марта 2025 года по литерам 2, 4, 5 и 6. 23 мая Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение краевого арбитража в части приостановки деятельности, указав, что привлечение средств после сдачи дома в эксплуатацию не регулируется законом о долевом строительстве (214-ФЗ), а доводы департамента о нарушениях не подтверждены документально. Апелляция сочла меру несоразмерной.

14 июля окружной суд принял кассационную жалобу департамента.

По словам партнера адвокатского бюро BGMP Евгении Пешковой, дело представляет собой классический пример спора о пределах применения превентивных мер по 214-ФЗ. Она отметила, что апелляция отменила решение первой инстанции, поскольку второй этап ЖК был введен в эксплуатацию, а значит, цель приостановления утратила смысл: после ввода объекта отношения по привлечению средств дольщиков выходят из сферы действия 214-ФЗ. При этом, по ее словам, истец не представил в суд ни одного договора долевого участия и не доказал отсутствие дополнительных соглашений, ограничившись данными ЕИСЖС. Госпожа Пешкова считает, что с учетом сложившейся в округе практики вероятность отмены постановления апелляции невысока. Для департамента, по ее мнению, ключевой задачей в кассации будет попытка перевести спор в плоскость права — доказать, что апелляция неверно истолковала пределы применения 214-ФЗ и неправомерно учла новые обстоятельства (ввод) при проверке законности решения первой инстанции. Для застройщика же важно подчеркнуть, что апелляция проверяла право по установленным фактам, верно применила целеполагание меры и указала на недоказанность оснований приостановления.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит также считает, что у надзорного ведомства нет перспектив в кассации. По его словам, апелляция правильно квалифицировала главный факт — ввод домов в эксплуатацию, после чего применение меры государственного принуждения в виде приостановления деятельности не достигнет своей цели. Он не видит оснований для возвращения дела на новое рассмотрение или для изменения постановления апелляции.

Богдан Кобец