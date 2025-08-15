В краснодарском приюте 228 собак прошли ветеринарную обработку

В муниципальном приюте Краснодара 228 собак прошли карантин, вакцинацию, стерилизацию и чипирование. За последние три месяца 69 из них передали новым владельцам, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Новые хозяева документально подтвердили готовность заботиться о питомцах, подписав договор. Всего с момента открытия в приют поступило около 350 бездомных собак.

Часть животных вернули в естественную среду обитания. В том числе за пределы школ и других соцобъектов, где они были отловлены.

Количество заявок от жителей на отлов животных приближается к 1 тыс. В приюте отмечают, что для ускорения работы необходимо увеличить число специалистов по отлову и водителей.

Информацию о трудоустройстве и судьбе животных публикуют в официальном Telegram-канале приюта.

Анна Гречко