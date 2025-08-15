Рост экономики Нижегородской области замедлился до 1,6%

Валовой региональный продукт (ВРП) Нижегородской области по итогам первого полугодия составил 1,6% к январю-июню 2024 года, сообщили в областном правительстве. Заместитель губернатора Егор Поляков добавил, что рост экономики обеспечили научные организации, промышленность и сектор IT.

В основных для региона обрабатывающих производствах по итогам полугодия рост составил 4,4%, в IT — 10,4% и 8,9% в науке, подсчитали в правительстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году ВРП Нижегородской области вырос на 3,3%, в первом квартале 2025 года рост замедлился до 2,5%. В областном минэкономразвития замедление экономики связали с охлаждением внутреннего спроса в потребительском секторе.

Ранее в правительстве прогнозировали замедление темпов экономики до 1,5-2% к концу 2025 года.

Владимир Зубарев