ВРП Нижегородской области в I квартале 2025 года вырос на 2,5%

Валовой региональный продукт (ВРП) в Нижегородской области за первый квартал 2025 года вырос на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщили в региональном правительстве 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам замгубернатора Егора Полякова, основным драйвером выступают обрабатывающие производства и высокотехнологичные отрасли. Обрабатывающие производства, чья доля в общем объеме ВРП оценивается в 27%, показали рост на 6,8% в сопоставимых ценах. Среди них производство готовых металлических изделий выросло на 25,3%, компьютеров — на 37%, нефтепродуктов — на 24,3%.

В ИТ-сфере, доля которой составила 4%, зафиксирован рост на 15,8%. Помимо этого, на 8,3% произошел рост в науке (доля в ВРП составляет более 3%), на 4,8% — в транспортном комплексе (доля более 7%).

Как писал «Ъ-Приволжье», рост валового регионального продукта Нижегородской области по итогам 2024 года составил 3,3%.

Галина Шамберина