В Ростове начались испытания нового низкопольного трамвая «Синара»

Первый низкопольный трехсекционный трамвай, созданный специально для Ростова-на-Дону, доставлен в трамвайное депо города для ходовых и сертификационных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба компании «Синара — городской рельсовый транспорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков / купить фото Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков / купить фото Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По информации компании, после завершения пусконаладочных работ специалисты приступят к комплексной настройке систем «Синары». Опытные водители-испытатели проведут техническую обкатку вагона, в ходе которой будут проверены все технические характеристики и функциональные возможности нового транспорта в условиях городской сети без пассажиров. По результатам испытаний и получения сертификата трамвай выйдет на городские маршруты.

«Новый вагон специально разработан для ростовской колеи шириной 1,4 м. «Ростов-на-Дону имеет уникальную для России трамвайную колею, более узкую, чем в других городах страны. Трамвай "Синара" не является переделкой модели на стандартную колею, он изначально спроектирован нами именно под эти условия эксплуатации»,— подчеркнул генеральный директор компании «Синара — городской рельсовый транспорт» Сергей Шунин.

По словам господина Шунина, у нового транспорта просторный салон на 308 мест с возможностью размещения до 70 кресел. Трамвай имеет функцию автономного хода до трех км. Цельносварной кузов без традиционного трубного каркаса обеспечивает надежность и долговечность машины.

В рамках модернизации трамвайной сети Ростова-на-Дону в город должны быть поставлены 76 инновационных трехсекционных трамваев производства «Синара — транспортные машины».

Валентина Любашенко