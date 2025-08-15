Глава HR-управления Трампа пообещал к концу года уволить 13% госслужащих

Скотт Купор, недавно назначенный главой офиса по управлению персоналом в администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что к концу года число федеральных служащих будет сокращено на 300 тыс. человек. Таким образом их число снизится на 12,5% в сравнении с началом 2025 года — тогда их было около 2,4 млн.

Дональд Трамп начал сокращения госслужащих сразу после того, как занял пост президента в начале года. В январе администрация президента США предложила госслужащим федерального уровня уволиться в обмен на выплату зарплаты до конца сентября, то есть за восемь месяцев.

Активно участвовал в кампании по сокращению числа сотрудников новый Департамент эффективности правительства (DOGE) США, который некоторое время возглавлял миллиардер Илон Маск. По подсчетам Reuters, всего с начала года до конца июля уволились или были уволены 154 тыс. федеральных служащих.

Заявление господина Купора означает, что к концу года нужно избавиться еще примерно от такого же количества госслужащих. По его словам, предполагается, что 80% из них уволятся по собственному желанию и только 20% будут уволены.

Яна Рождественская