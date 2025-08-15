Олеся Московцева: «Я всегда любила собирать вокруг себя людей, делиться знаниями»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Бизнес-завтрака Олеся Московцева

Фото: Михаил Брайко Спикер Бизнес-завтрака Олеся Московцева

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 14 августа провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стала основатель Бизнес-школы «ПРОФИ ДЕТИ», вице-председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России», председатель комитета по развитию женского предпринимательства в Краснодарском крае Олеся Московцева. Гостям и резидентам клуба она рассказала, как занялась образовательной, а затем и общественной деятельностью, в чем специфика обучения в ее школе и почему женщины-предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке.

Олеся родилась в Ставрополе. Училась в школе со спортивным уклоном, активно занималась различными видами спорта и планировала сделать соответствующую карьеру. Но после серьезной травмы на одной из тренировок вынуждена была оставить спорт. Имеет несколько высших образований — лингвистика, экономика, менеджмент. Сегодня получает еще одно — медицинское.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикеры и резиденты клуба интересовались, чем женщины- предприниматели отличаются от предпринимателей-мужчин

Фото: Михаил Брайко Спикеры и резиденты клуба интересовались, чем женщины- предприниматели отличаются от предпринимателей-мужчин

Фото: Михаил Брайко

Из Ставрополя переехала учиться в Москву. Работала переводчицей английского языка в крупной оффшорной компании за рубежом, затем преподавала в одном из российских вузов. «Когда работаешь в государственной образовательной системе, то за отчетами, заполнением бумаг, совещаниями тебе почти не остается времени заниматься непосредственно детьми»,— вспоминает спикер.

Себя она считает человеком системным. Однако может нарушать правила, если они не соответствуют ее жизненным принципам. «У меня мышление предпринимателя. Я всегда любила собирать вокруг себя людей, заниматься организационной работой, делиться знаниями»,— говорит Олеся Московцева.

Уйдя из вуза, она решила создать такое учебное заведение, где педагоги занимались бы своим прямым делом — учили детей учиться и прививали любовь к предметам, которые преподавали.

Так в 2002 году была создана Бизнес-школа "ПРОФИ ДЕТИ". В ее программе — более 30 направлений, а аудитория включает как годовалых малышей, так и 18-летних подростков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Многие спрашивали про специфику обучения в в бизнес-школе и про образовательные программы. Фото: Михаил Брайко Многие спрашивали про специфику обучения в в бизнес-школе и про образовательные программы. Фото: Михаил Брайко Многие спрашивали про специфику обучения в в бизнес-школе и про образовательные программы. Фото: Михаил Брайко Следующая фотография 1 / 3 Многие спрашивали про специфику обучения в в бизнес-школе и про образовательные программы. Фото: Михаил Брайко Многие спрашивали про специфику обучения в в бизнес-школе и про образовательные программы. Фото: Михаил Брайко Многие спрашивали про специфику обучения в в бизнес-школе и про образовательные программы. Фото: Михаил Брайко

«Все программы были апробированы на собственных детях и создавались в первую очередь для них. Школа росла и развивалась вместе с ростом потребностей в образовании моих детей»,— рассказала Олеся Московцева.

Учебное заведение находится в Ставрополе, есть филиалы в Кореновске и Краснодаре. По словам Олеси, выпускники ее бизнес-школы поступают на бюджетные места в лучшие российские вузы. Также проекты «ПРОФИ ДЕТИ» реализуются по всей стране в офлайн-формате по трем крупным направлениям: бизнес-образование, медиаобразование и профориентация в проекте «Где родился, там и пригодился».

За 23 года через школу прошло более 10 тыс. учеников, и за последние три-пять лет поток существенно увеличился. Только по программе бизнес-образования в школе уже 29 выпусков.

Помимо образования, Олеся Московцева занимается общественной деятельностью. Семь лет состоит в Краснодарском краевом отделении «Опоры России», где возглавляет комитет по развитию женского предпринимательства. Кроме того, является депутатом Кореновского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Олеся Московцева - основатель «Бизнес-школы "ПРОФИ ДЕТИ"», вице-председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России», председатель комитета по развитию женского предпринимательства в Краснодарском крае; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига».

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Олеся Московцева - основатель «Бизнес-школы "ПРОФИ ДЕТИ"», вице-председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России», председатель комитета по развитию женского предпринимательства в Краснодарском крае; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига».

Фото: Михаил Брайко

Как отмечает Олеся Московцева, женщины чаще всего открывают бизнес исходя из той профессии, которой они владеют. В ее случае — это преподавательская деятельность.

«Каких-то особых отличий у предпринимателей-женщин и предпринимателей-мужчин нет. Мы все играем по одним и тем же правилам. Но женщины нуждаются в дополнительной поддержке. Занимаясь бизнесом, они еще ведут домашнее хозяйство и воспитывают детей»,— подвела итог встречи спикер, отвечая на вопросы гостей и резидентов клуба.

ИП Пшеничный