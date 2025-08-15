Агрохолдинг «СТЕПЬ» создал умную систему обработки садов

Агрохолдинг «СТЕПЬ» внедряет современную систему использования удобрений и средств защиты растений (СЗР) в своих яблоневых садах.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Технология предположительно позволит сократить затраты на обработку деревьев до 20% за счет автоматизации труда, исключения человеческого фактора и повышения эффективности работы техники. Разработка создана на базе Центра R&D Агрохолдинга «СТЕПЬ» специалистами компании.

Оборудование устанавливается на садовый трактор. Лазерные датчики измеряют расстояние до деревьев, фиксируют их расположение. Эти данные позволяют точно определять участки, где обработка требуется и в каких объемах, а где — не нужна. Таким образом точнее рассчитывается расход действующего вещества и исключается перерасход средств защиты растений. Обработка деревьев средствами защиты от болезней и вредителей в течении сельхозсезона — один из ключевых этапов работы в садах.

Технология не только решает задачу экономии ресурсов, но и позволяет облегчить труд сотрудников. Система фиксирует карту сада, автоматизирует движения техники и позволяет избавить работников от рутинных операций, поскольку опрыскивание деревьев происходит в автоматическом режиме.

По итогам первых тестов очевидна эффективность разработки, а также ее потенциал. В перспективе оборудование будет доработано, оснащено ультразвуковыми, еще более точными датчиками. Также система в перспективе включит в себя оснащение дополнительными датчики телеметрии и визуального контроля. Это позволит не только автоматизировать обработку деревьев, но и проводить мониторинг их биологического состояния и развития в режиме онлайн.

По данным минсельхоза, только 40% агропредприятий в России применяют искусственный интеллект и цифровые решения в производстве. При этом, по мнению министра сельского хозяйства Оксаны Лут, системное понимание цифровых инструментов пока отсутствует.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Агрохолдинг "СТЕПЬ" активно тестирует и внедряет высокотехнологичные инновации на всех этапах производства во всех сегментах бизнеса, формируя целостную цифровую экосистему. В компании уже несколько лет функционирует собственный R&D Центр, который занимается разработкой и тестированием нового софта, технологий производства, образцов сельхозтехники и цифрового оборудования, а также участвует в коллаборациях с вузами и НИИ».