Не менее 3 человек погибли и 20 ранены при взрыве на рязанском заводе «Эластик»

При взрыве в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области погибли, по разным данным, не менее трех человек, пострадали не менее двух десятков.

О трех погибших и 20 раненых сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По информации Telegam-канала 112, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Baza пишет, что погибли пять человек, и «под завалами остаются еще люди, доступ к ним затруднен». Источники канала утверждают, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

В «Опергруппе Рязанской области» ранее подтвердили факт ЧП, не уточняя подробности о причинах и обстоятельствах произошедшего. На место выехал губернатор Павел Малков.