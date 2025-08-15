Один человек погиб и семь ранены за сутки при обстрелах Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по девяти муниципалитетам Белгородской области не менее 68 различных боеприпасов и атаковали 132 беспилотниками. Один житель погиб, еще семь человек ранено. Повреждены 66 жилых помещений, 58 машин, а также административные здания и коммерческие объекты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Белгород атаковали восемь беспилотников, три из которых удалось сбить. Утром были ранены два жителя. Один из них — в тяжелом состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести. Белгородцев госпитализировали в клиническую облбольницу. В городе повреждены два административных здания, два социальных и три коммерческих объекта, а также 34 квартиры в семи МКД, три частных дома и 45 автомобилей.

В Белгородском районе поселки Дубовое и Майский, села Болдыревка, Бочковка, Никольское, Николаевка и Таврово атаковали восемь беспилотников. Ранения получили два человека, в том числе 12-летний ребенок. Его госпитализировали в детскую клиническую облбольницу. Другого пострадавшего в районе села Болдыревка поместили в городскую больницу №2 Белгорода. В селе Таврово частичные разрушения получили два частных дома, легковой автомобиль, в Болдыревке — машина, в Бочковке — гараж и частный дом. В Майском, Разумном и селе Никольское повреждены по одному частному дому.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Богун-Городок и Цаповка обстреляли 11 боеприпасами и атаковали девять БПЛА. В Борисовке повреждены пять частных домов.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Лавы, Пристень, Соболевка и Шведуновка, хуторы Бабка, Кургашки, Михайловка, Леоновка и Рябики атаковали 34 беспилотника, 14 из которых удалось сбить. В селе Пристень от удара дрона по автомобилю погиб житель. Еще двое были ранены, их отпустили на амбулаторное лечение. Повреждены коммерческий объект в Уразово, грузовое авто — в хуторе Кургашки, две квартиры и автомобиль — в селе Двулучное, три автомобиля — в Пристени, сельхозпредприятие — в Казинке, частный дом — в Михайловке, четыре авто — в Лавы.

В Грайворонском округе Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Глотово, Дорогощь, Дроновка, Замостье, Заречье-Первое, Ивановская Лисица, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево, Смородино, а также хутор Масычево обстреляли 23 боеприпасами и атаковали 29 беспилотниками. В селе Дорогощь пострадал житель, его госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ. В Грайвороне поврежден коммерческий объект, в селе Ивановская Лисица — дом, в хуторе Масычево и на участке автодороги Грайворон — Безымено — автобусы, в Смородино — пять домов, в Почаево — один дом и два авто, в Глотово — еще один дом. В Мокрой Орловке частный дом полностью разрушен.

В Краснояружском районе по селам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Романовка, Старолесье выпустили 34 боеприпаса и совершили атаки восемь беспилотников.

Над Прохоровским районом система ПВО сбила БПЛА самолетного типа.

Над Ровеньским районом сбиты два беспилотника самолетного типа.

В Шебекинском округе села Архангельское, Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка атаковал 21 дрон, 14 из них сбили. В Вознесеновке повреждены три дома от прилета боеприпаса. В Новой Таволжанке от атак БПЛА пострадали четыре дома, два авто и газовая труба. Также уничтожена ГАЗель.

Егор Якимов