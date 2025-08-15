Беспилотники атаковали Белгород: двое горожан ранены

Утром 15 августа украинские БПЛА вновь атаковали центр Белгорода. Один из жителей получил проникающее ранение живота и находится в тяжелом состоянии. Другой горожанин ранен осколками в ноги. Бригады скорой помощи доставили обоих в областную клиническую больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Разбиты стекла и повреждены фасады в двух административных зданиях. Выбиты окна в трех многоэтажках и двух частных домах. Осколки посекли два автомобиля.

14 августа ВСУ массово атаковали беспилотниками приграничные регионы России, в том числе Белгородскую область. В регионе за день, по предварительным данным, ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок.

Юрий Голубь