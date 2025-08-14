Один белгородец погиб и трое ранены в результате атак дронов ВСУ

В селе Пристень Валуйского округа Белгородской области из-за ударов беспилотников ВСУ по двум автомобилям погиб один мирный житель. Он скончался на месте до приезда скорой. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Также два человека получили ранения. У белгородки зафиксирована минно-взрывная травма и незначительные ожоги на руке, а у белгородца — минно-взрывная травма и ссадины рук и ног. В Валуйской ЦРБ им оказали медпомощь. Дальнейшее лечение жители пройдут амбулаторно. Автомобиль при этом был уничтожен.

Еще один человек пострадал из-за атаки дрона на автомобиль в районе села Болдыревка Белгородского района. Жителя госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода с минно-взрывной травмой и баротравмой. У машины также были повреждены остекление и кузов.

Сегодня в Белгороде пострадали три человека из-за атак дронов по центру города. Удары пришлись в том числе по зданию облправительства. Позднее губернатор сообщил о еще одном пострадавшем от атаки БПЛА в селе Разумное Белгородского района.

