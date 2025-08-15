Госстраховцы в Ростовской области подарили ветерану сертификат на страхование от дронов

Сотрудники филиала Росгосстраха в Ростовской области подарили сертификат на полис «Защита от дронов» 87-летней жительнице села Приморка Тойне Шутовой, которая ребенком пережила блокаду Ленинграда. По словам директора филиала Дмитрия Есипова, с Тойной Петровной госстраховцы познакомились во время полевого марафона, который недавно проводили в этом селе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото Росгосстрах Фото: фото Росгосстрах

«Появление беспилотников в небе над Ростовской областью — явление нередкое. Обломки дронов могут нанести серьезный ущерб жилью, как это случилось не так давно в селе Целина после того, как на крыши двух домов упали обломки сбитого украинского беспилотника, — рассказывает Дмитрий Есипов. — Вот и во время полевого марафона в Приморке мы слышали несколько громких хлопков, а в небе над нами то и дело кружили вертолеты».

Во время подомового обхода с предложением застраховать имущество госстраховцы заглянули и во двор к Шутовым. Из разговора узнали, что Тойна Петровна переехала в Ростовскую область в 1966 году, да так и осталась на Юге, возвращаться в Ленинград семья не стала. Сейчас ветеран живет вместе с дочкой, которая тоже уже на пенсии.

«Узнав, что Тойна Петровна — жительница блокадного Ленинграда, мы не смогли остаться в стороне: ведь ей довелось пережить один из самых трагических периодов той войны, с бомбежками и голодом, ставший символом стойкости и мужества наших людей. Сейчас Тойна Петровна уже в преклонном возрасте и, конечно, волнуется за свое жилье. Нам важно поддержать пожилых людей, которым пришлось пройти такие испытания. Полис «Защита от дронов» станет гарантией материальной поддержки Тойны Петровны и ее семьи в сложной ситуации», — подчеркнул Дмитрий Есипов.

ПАО СК «Росгосстрах