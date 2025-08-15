Кубанская «Южная» прогнозирует рост сбора винограда на 17% в 2025 году

Агрофирма «Южная», одно из крупнейших виноградарских предприятий Краснодарского края, планирует собрать в 2025 году около 90 тыс. т винограда. Это на 17,5% больше, чем в прошлом сезоне, сообщили в пресс-службе компании.

В 2024 году предприятие зафиксировало урожай в объеме 76,6 тыс. т. Как уточнили в компании, ежедневный сбор в текущем сезоне достигает 2,5 тыс. т. Рост показателя связывают с введением новых насаждений. Уборка началась с ультрараннеспелых сортов — Платовский, Солярис, Бианки. В работе задействованы 26 виноградоуборочных комбайнов и более 30 единиц транспорта для перевозки урожая и оборудования на заводы.

По словам руководителя по контроллингу сельхозпроизводства агрофирмы Максима Грюнера, высокая солнечная активность ускоряет созревание ягод, однако жара выше +35 °C при засухе угнетает растения. Уже на старте сезона запущены две площадки переработки: центр энологии Chateau Tamagne в станице Тамань и центр переработки в станице Курчанская.

Площадь земель агрофирмы на Таманском полуострове и вблизи Анапы составляет 12 тыс. га, из них 9,4 тыс. га занимают виноградники. Компания выращивает около 60 столовых и технических сортов, обеспечивая 32% площади виноградников в крае. Предприятию принадлежит и собственный питомник с долей 67% в региональном производстве саженцев.

Ранее в 2024 году урожай «Южной» снизился на 30% по сравнению с 2023 годом, когда сбор превысил 108 тыс. т.

