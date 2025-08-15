Глава СКР Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке, на котором заслушал доклады о расследовании уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и лиц, действовавших в их интересах. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению, Александру Бастрыкину доложили о приговоре сотруднику 2-го департамента ГУР Минобороны Украины Николаю Пашкевичу. Его признали виновным в вербовке исполнителя теракта и назначили 26 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году он привлек к диверсионной деятельности россиянина Сергея Белавина, организовавшего подрыв железнодорожных путей в Брянской области.

Также главе ведомства отчитались о возбуждении уголовных дел в отношении троих военнослужащих запрещенного в России подразделения ВСУ и пятерых участников вторжения в Курскую область. Все они уже задержаны и находятся под стражей. Согласно сообщению СКР, за преступления в Курской области уже осуждены 235 украинских военнослужащих.

Завершено расследование уголовных дел в отношении шести иностранцев, которых в России обвиняют в наемничестве, а также в отношении гражданина Украины Дмитрия Алексеенко. Последний в 2021 году «разместил изображение изменника Родины для публичного просмотра на сайте "Бессмертный полк-онлайн"» и теперь разыскивается за реабилитацию нацизма. Помимо этого российские следователи установили причастность командира 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ к атакам на Белгород.