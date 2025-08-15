СКР: Установлена причастность комбрига ВСУ к ударам по Белгороду

Следственный комитет России (СКР) совместно с Минобороны РФ установил имя украинского полковника, причастного к обстрелам Белгорода. Об этом заявила пресс-служба СКР.

Им оказался командир 61-й отдельной мехбригады «Степова» Андрей Федичев.

По данным ведомства, подразделение полковника наносило удары по Белгороду в декабре 2023 и феврале 2025 года. Для этого использовалась чешская РСЗО Vampire. В частности, речь идет об ударе ракетами «Ольха» с кассетными боеприпасами и реактивными снарядами Vampire 30 декабря 2023 года. Снаряды попадали по жилым домам, местам массового скопления мирных жителей и социальным объектам города, заявили в СКР. В результате атак были погибшие и пострадавшие гражданские лица.

Главное военное следственное управление СКР заочно арестовало Андрея Федичева в феврале этого года. Его обвинили в совершении теракта в Курской области.

Никита Черненко