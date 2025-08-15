Очередь на Крымский мост со стороны Керчи превысила 1,7 тысячи авто
На подъезде к Крымскому мосту из Керчи к 12:00 15 августа зафиксировано более 1,7 тыс. автомобилей. Время ожидания превышает четыре часа, сообщается в Telegram-канале с оперативной информацией по переправе.
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
В 8:00 очередь составляла около 1,5 тыс. машин, а в 9:00 перед пунктом досмотра находилось более 1,9 тыс.
К 11:00 — на мосту стояло уже около 1,8 тыс. Сейчас со стороны Тамани стоит порядка 60 автомобилей.