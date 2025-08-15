После снижения ключевой ставки интерес к «вторичке» в Краснодаре вырос на 10%

Интерес к квартирам на вторичном рынке в Краснодаре увеличился на 10% в июле 2025 года благодаря снижению ключевой ставки Центробанка, при этом по всей России количество сделок купли-продажи жилья выросло на 20% к предыдущему месяцу. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в «Авито Недвижимость».

С начала этого года предложение квартир на платформе выросло на 15%. Выбор однокомнатных квартир увеличился на 19%, студий — на 18%. Положительная динамика отмечалась в 38 из 42 городов исследования. Лидером по росту предложения стал Барнаул с показателем 39%, в Казани предложение увеличилось на 36%, в Ижевске — на 34%. В Москве выбор вырос на 13%.

В Краснодаре предложение готовых квартир относительно начала года увеличилось на 9%. В городе также выросло предложение однокомнатных квартир на 10%, двухкомнатных — на 11%, трехкомнатных — на 4%, студий — на 7%.

Спрос на готовые квартиры в России за месяц увеличился на 11%. Студии стали востребованнее на 19%, однокомнатные квартиры — на 13%, двухкомнатные — на 11%. Интерес к приобретению квартир на вторичном рынке по сравнению с июнем вырос в 40 из 42 городов исследования. Самый заметный прирост зафиксировали в Томске — 31%, Тюмени — 21%, Новосибирске, Омске и Улан-Удэ — по 19%.

В Москве спрос за месяц прибавил 14%, в Санкт-Петербурге — 7%. В Краснодаре интерес к готовым квартирам увеличился на 10%. Отдельно спрос вырос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры — по 12%, трехкомнатные — на 7%, студии — на 9%.

По данным Роскадастра, в июле количество зарегистрированных договоров купли-продажи выросло на 20% к предыдущему месяцу до 149,8 тыс. Рост продаж зафиксирован в абсолютном большинстве регионов страны. Наиболее выраженная динамика отмечалась в Тюменской области — 32% за месяц, Татарстане и Оренбургской области — по 30%. К июлю 2024 года продажи снизились на 7% на фоне высокой базы прошлого года.

Среди всех сделок 26% были проведены с использованием ипотеки — на 1 процентный пункт ниже показателей июня. Однако в абсолютных величинах количество выданных ипотечных кредитов выросло на фоне оживления рынка.

По итогам семи месяцев 2025 года в России на вторичном рынке заключили 890 тыс. договоров купли-продажи, что на 8% меньше аналогичного периода 2024 года. В десятке лидирующих регионов по объему сделок только столицы продемонстрировали положительную динамику: в Москве продажи выросли на 5%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.

«Можно выделить несколько причин постепенного восстановления спроса. Во-первых, снижение ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшая корректировка ставок по рыночной ипотеке сделали кредиты более доступными. Одновременно снизилась привлекательность депозитов: накапливаемые покупателями средства понемногу начали перетекать на рынок жилой недвижимости. В ожидании дальнейшего снижения ставок потенциальные покупатели стали активнее мониторить рынок и присматривать варианты на будущее»,— прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Цены предложения на вторичном рынке России с начала года снизились на 1%. Во Владивостоке вторичное жилье стало доступнее на 7%, в Волгограде — на 3%, в Томске и Воронеже — на 2%. За месяц средние цены не изменились.

По итогам июля дешевле всего купить квартиру можно было в Брянске — 4,4 млн руб., Смоленске — 4,5 млн руб., Астрахани и Ульяновске — по 4,6 млн руб. Самые высокие средние цены аналитики отметили в Москве — 37,1 млн руб., Сочи — 14,3 млн руб., Санкт-Петербурге — 13,8 млн руб. В Краснодаре средняя стоимость за кв. м составила 127 тыс. руб.

Мария Удовик