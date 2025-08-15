Краснодарское общество «Соби-Лизинг» разместило облигации на 76,7 млн рублей

ООО «Соби-Лизинг» сообщило о размещении на Московской бирже 76,7 тыс. биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 001P-06. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 тыс. руб. Способ их размещения — открытая подписка. Информация содержится в сообщении ЦРКИ «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В сообщении также указано, что доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению,— 51,16%.

По данным рейтингового агентства «АКРА», ООО «Соби-Лизинг» — относительно небольшая лизинговая компания, созданная в 2010 году в Краснодаре и работающая в основном на территории Южного федерального округа и в Крыму. Общество предоставляет услуги малым и средним предприятиям и имеет универсальный профиль деятельности, однако, по информации АКРА, в лизинговом портфеле традиционно преобладают грузовой и легковой автотранспорт, дорожно-строительная техника и торговое оборудование.

Владельцами компании на данный момент являются Денис Константинов и Алексей Сучков (доля каждого из них составляет 50%).

«Кредитный рейтинг ООО "Соби-Лизинг" обусловлен умеренно низкими оценками бизнес-профиля и достаточности капитала при уязвимом риск-профиле и удовлетворительных оценках фондирования и ликвидности»,— говорится в оценке агентства.

АКРА также сообщает, что «Стабильный» прогноз «Соби-Лизинга» предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

«К позитивному рейтинговому действию могут привести устойчивый рост показателя достаточности капитала, снижение концентрации портфеля на крупнейших лизингополучателях и улучшение его качества, увеличение масштабов деятельности при совершенствовании стратегического планирования и подходов к корпоративному управлению, а также значительное снижение концентрации на крупнейшем источнике фондирования при сокращении концентрации на крупнейших кредиторах»,— сообщает агентство.

К негативному рейтинговому действию, по информации АКРА, могут привести: дальнейшее ухудшение качества лизингового портфеля и его концентрации; рост зависимости от крупнейшего источника фондирования; рост зависимости от крупнейших кредиторов; ухудшение позиции по ликвидности и снижение способности генерировать прибыль, в том числе ввиду роста кредитных убытков.

Дмитрий Михеенко