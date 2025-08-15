Концерт Глеба Самойлова в Нижнем Новгороде отменили из-за звонка о минировании

Концерт Глеба Самойлова, бывшего участника группы «Агата Кристи», отменили в Нижнем Новгороде накануне вечером. Посетители сообщили в соцсетях, что в зале выключился свет и музыканты стали играть акустику. Однако затем поклонников решили эвакуировать из-за информации о минировании.

На странице господина Самойлова в соцсети отмечается, что концерт был отменен «буквально перед самым началом» по причинам, не зависящим ни от музыкантов, ни от организаторов. «Нам очень жаль, что шоу не состоялось. Мы благодарим каждого, кто пришел нас поддержать», — говорится в сообщении.

В 2024 году концерты Глеба Самойлова отменяли в Екатеринбурге и Москве. Сообщалось, что в регионы якобы был направлен «черный список» артистов, выступления которых нежелательны.

Владимир Зубарев