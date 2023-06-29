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Прокурором Покровского района Орловской области назначили Дмитрия Кленышева

Заместитель прокурора Залегощенского района Орловской области Дмитрий Кленышев назначен прокурором Покровского района. Об этом сообщили в ведомстве. Ранее эту должность занимал Сергей Чаплыгин; причины его отставки не уточняются.

Дмитрий Кленышев родился в 1990 году. В прокуратуре Орловской области работает с 2014 года. Ранее занимал должности помощника Ливенского межрайонного прокурора, помощника прокурора Железнодорожного района Орла. Затем три года работал прокурором одного из отделов управления по надзору за исполнением федерального законодательства. С 2020 года — заместитель прокурора Залегощенского района.

Ранее в Орле сменился прокурор Железнодорожного района.

Алина Морозова

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