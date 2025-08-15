Агрофирма «Южная» дала старт уборке урожая

Крупнейшее виноградарское предприятие страны 15 августа приступило к уборке винограда.

Фото: пресс-служба ООО «Кубань-Вино»

В прошлом году агрофирма «Южная» собрала 76,6 тыс. тонн. Специалисты говорят, что, несмотря на непростой сезон, общий валовый объем урожая в этом году составит порядка 90 000 тонн, а ежедневный сбор — около 2500 тонн. Это на 17,5% больше прошлогоднего показателя, в том числе благодаря новым насаждениям.

«Высокая солнечная активность — сочетание интенсивного освещения и высоких температур — ускоряет созревание ягод. В то же время чрезмерная жара при температуре выше +35 °C, особенно в условиях засухи, угнетает растения. Благодаря профессионализму и стратегическому подходу специалистов "Южной" урожай достиг хорошего качества, и уже в начале уборки мы запустили две площадки по переработке: Центр энологии Chateau Tamagne в ст. Тамань и центр переработки в ст. Курчанская»,— рассказал Максим Грюнер, руководитель по контроллингу сельскохозяйственного производства агрофирмы «Южная».

Уборка в этом сезоне началась с ультрараннеспелых сортов Платовский, Солярис, Бианки. На виноградниках действует регулярный мониторинг созревания, также они надежно защищены от вредителей и болезней, проведён полный комплекс уходных работ.

Для проведения уборочных работ подготовлено 26 современных высокотехнологичных виноградоуборочных комбайнов и более 30 транспортных единиц для перевозки урожая и оборудования на заводы. Также к сезону 2025 было приобретено еще 4 новых комбайна Grgoire и 12 тракторов «Беларусь-МТЗ-82.3».

«Модернизация парка техники является одним из приоритетных направлений развития агрофирмы. Современные машины не только повышают качество уборки и обработки почвы, но и оптимизируют логистику и техобслуживание, что в целом повышает производительность и способствует дальнейшему развитию отрасли. Новые комбайны позволят нам оптимизировать процессы, связанные с механизированным сбором винограда»,— отмечает Александр Приведенец, заместитель генерального директора по техническому обеспечению.

Земли агрофирмы «Южная» занимают более 12 000 га на Таманском полуострове и в районе Анапы. Уникальные природные условия благоприятствуют выращиванию около 60 столовых и технических сортов.

ООО «Кубань-Вино» ИНН 2352034598