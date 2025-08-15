Крымчанку приговорили к 15 годам за попытку поджога релейного шкафа

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанку Алину Грек к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке к теракту. Об этом «Ъ» сообщили в суде.

Согласно материалам дела, осенью 2023 года жительница Крыма связалась с представителями украинской разведки и заявила о своей готовности сотрудничать за деньги. Получив инструкции, Грек в январе 2024 года купила необходимые компоненты и изготовила самодельное зажигательное устройство. Ее задержали в районе села Константиновка Симферопольского района Крыма во время попытки поджечь железнодорожный релейный шкаф.

Против Алины Грек возбудили уголовное дело по ст. 275 (госизмена), ст. 205.3 (прохождение обучения террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подготовка теракта) УК РФ. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал ее виновной, назначив ей 15 лет в виде лишения свободы.

Ранее в Севастополе по делу о госизмене к 12 годам в колонии приговорили мать и дочь Викторию и Александру Стрилец. Согласно судебным материалам, они передавали фотографии российских военных объектов украинской разведке.

Александр Дремлюгин, Симферополь