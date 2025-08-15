В Казахстане задержали водителя, пытавшегося задавить людей в Новосибирске

Правоохранительные органы задержали в Астане водителя грузовика, который дважды пытался задавить людей в Новосибирске. Об этом сообщила Прокуратура Новосибирской области.

В конце прошлой недели в Новосибирске водитель грузовика два раза намеренно таранил группу людей, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы установили, что водитель сбежал в Казахстан, оттуда он пытался выехать в Азербайджан.

Сейчас проводятся мероприятия по экстрадиции мужчины в Россию. Его обвиняют в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.