Водитель грузовика в Новосибирске дважды попытался въехать в группу людей

В отношении водителя грузовика из Новосибирска возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным следствия, он намеренно попытался въехать в группу людей. Об этом сообщает региональное управление СКР. Сейчас ведется розыск водителя.

«Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия, госпитализации в медицинские учреждения не потребовалось»,— говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, утром 10 августа водитель грузового автомобиля дважды наехал на группу людей с целью убийства. События произошли вблизи дома № 79Б по улице Петухова Кировского района Новосибирска, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«Довести свой преступный умысел до конца неустановленное лицо не смогло, ввиду того, что его преступные действия стали очевидны для лиц, которые смогли разбежаться в разные стороны»,— говорится в сообщении ведомства.