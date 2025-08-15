Врачи восстановили нос мальчика, пострадавшего от нападения хаски в Сочи

Врачи полностью восстановили нос девятилетнего мальчика, пострадавшего от нападения собак породы хаски в Сочи. Специалисты завершили масштабный этап реконструктивного лечения, сообщает пресс-служба Российской детской клинической больницы.

По словам заведующего отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антона Нарбутова, этот этап хирургического лечения состоял из нескольких вмешательств. По результатам операции отмечается полноценное приживление кожного лоскута, который ранее был сформирован на лбу ребенка.

«Сейчас мальчик находится вместе с родителями в палате и чувствует себя хорошо. В дальнейшем ему потребуется хирургическое лечение по реконструкции губы и эстетические вмешательства», — заключил заведующий отделением.

Комплексную медицинскую помощь, включая высокотехнологичное и хирургическое лечение, пострадавший получает в полном объеме в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Нападение собак на девятилетнего жителя Сочи произошло осенью 2024 года в садоводческом товариществе «Авиатор». После оказания неотложной помощи в городе-курорте и Краснодаре пострадавшего доставили в Москву, где врачи выполнили несколько экстренных операций, включая пересадку кожного лоскута.

Владельца животных признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорили к полутора годам ограничения свободы. Судебное решение не вступило в силу.

Алина Зорина