«Специальной статьи за оскорбление памяти умершего в Уголовном кодексе нет»

В Анапе родственникам участника СВО, похороненного в неподобающем виде из-за халатности ритуальной службы, отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Тело предали земле без одежды и с черным пакетом на голове. Представители ритуальной компании объяснили это ошибкой нового сотрудника и частично вернули деньги за услуги. Адвокат НКО «Коллегия адвокатов "Митяев и партнеры"» Дмитрий Митяев подчеркнул, что специальной статьи за оскорбление памяти умершего в Уголовном кодексе РФ нет, однако привел ряд других статей, по которым предусмотрена ответственность за произошедшее.

Дмитрий Митяев

Фото: предоставлено автором

«Закон гарантирует каждому человеку право на достойное погребение с учетом его волеизъявления и предусматривает ответственность ритуальных служб за соблюдение этих норм.

Специальной статьи в Уголовном кодексе РФ за оскорбление памяти умершего нет. Обязанность общества и государства по обеспечению уважительного отношения к памяти умерших закреплена как в Конституции РФ, так и в ряде специализированных законов. Действия виновных лиц могли бы быть квалифицированы по ст. 224 (надругательство над телами умерших), состав предполагает действия, выражающие явное неуважение к телу умершего либо осквернение мест захоронения.

Также косвенно могли бы подойти ст. 159 (мошенничество), ст. 148 (оскорбление чувств верующих), ст. 293 (халатность), ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Для ответа на вопрос имеются ли в действиях сотрудников признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, необходимо ознакомиться с документацией и установить наличие умысла на совершение данного преступления, а также включение в договор конкретных услуг, которые не были фактически оказаны (одежда, подготовка, иные услуги).

Если это доказать, возникает перспектива ст. 159 УК РФ, если нет — спор смещается в плоскость защиты прав потребителей и гражданской ответственности. Родственникам необходимо собрать документы и обжаловать принятое по материалу проверки процессуальное решение. Руководителю следственного органа/прокурору — по ст. 124 УПК РФ (срок рассмотрения до 10 дней) с указанием нарушений, допущенных при проведении процессуальной проверки. В суд можно обратиться по ст. 125 УПК РФ также с указанием нарушений.

Параллельно с подачей жалоб в порядке ст. 124, 125 УПК РФ, подготовить и направить претензию в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". Кроме того, необходимо обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и муниципальный орган, курирующий похоронное дело».