Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При падении стрелы башенного крана в Севастополе погиб человек

В Севастополе при монтаже башенного крана сорвалась стрела, что привело к гибели одного человека. Прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Происшествие случилось при установке башенного крана на стройплощадке на проспекте Октябрьской Революции, 52. В результате инцидента еще двое получили травмы.

На место выехал прокурор Гагаринского района Севастополя Алексей Казаков для координации работы правоохранительных органов. Проверка с участием контрольно-надзорных органов установит, соблюдались ли требования законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и градостроительной деятельности. При обнаружении нарушений закона примут меры прокурорского реагирования.

Алина Зорина

Новости компаний Все