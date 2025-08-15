При падении стрелы башенного крана в Севастополе погиб человек

В Севастополе при монтаже башенного крана сорвалась стрела, что привело к гибели одного человека. Прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Происшествие случилось при установке башенного крана на стройплощадке на проспекте Октябрьской Революции, 52. В результате инцидента еще двое получили травмы.

На место выехал прокурор Гагаринского района Севастополя Алексей Казаков для координации работы правоохранительных органов. Проверка с участием контрольно-надзорных органов установит, соблюдались ли требования законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и градостроительной деятельности. При обнаружении нарушений закона примут меры прокурорского реагирования.

Алина Зорина