В мессенджер Max внедрили функцию жалоб на контент

Разработчики мессенджера Max добавили в приложение безопасный режим и возможность пожаловаться на контент, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Указывается, что с помощью новой функции пользователи могут отправлять жалобы модераторам на подозрительный контент. Для этого в чате с пользователем нужно зажать сообщение, которое кажется вредоносным. После этого появится кнопка «Пожаловаться», нажав на которую нужно выбрать причину обращения.

Второе нововведение — безопасный режим, который работает на нейросетевых фильтрах при круглосуточном наблюдении модераторов. Он позволяет скрыть профиль от поиска по номеру телефона, блокировать входящие вызовы с незнакомых номеров и отключить приглашения в чаты. Настройки этого режима можно защитить ПИН-кодом.

Накануне представители Max сообщили, что в июле заблокировали в мессенджере более 10 тыс. мошенников.