Интерес к подработке в общепите среди жителей Ростовской области вырос на 152%

В Ростовской области интерес жителей к подработке в сфере общепита вырос в 2,5 раза — до 152%. Об этом сообщили в пресс-службе Авито со ссылкой на исследования аналитиков.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На 35% вырос интерес к подработке поавром-кассиров. При этом по итогам первых шести месяцев этого года среднее предлагаемое вознаграждение составляло около 44,5 тыс. руб.

Еще одна популярная сфера — гостиничный бизнес и туризм. Здесь интерес вырос почти в два раза (+97%). Заработная плата составляла в среднем от 35 до 54 тыс. руб.

Мария Хоперская