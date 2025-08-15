Дискаунтер отправился на склад

Структура основателя сети жестких дискаунтеров «Семишагофф» Виталия Поздеева планирует приобрести склад в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Сумма сделки составит почти 1,5 млрд руб. Дискаунтеры расширяют складские портфели из-за роста рыночной доли, в этом году на сети низких цен может прийтись 5,9% розничных продаж продовольствия в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «ТК "Прогресс"» 13 августа стало победителем торгов по продаже складского комплекса площадью 7,8 тыс. кв. м и 5,5 га под ним в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, следует из данных на портале «Федресурс». Сделка может быть заключена в рамках реализации имущества обанкротившегося ООО «Невская логистика». ТК «Прогресс» предложила за актив 1,49 млрд руб. В компании на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

ООО «ТК "Прогресс"» принадлежит Виталию Поздееву, основателю жестких дискаунтеров «Семишагофф». Сейчас в Петербурге и Ленинградской области работают 188 магазинов сети. Выручка ООО «ТК "Прогресс"» в 2024 году выросла на 19% год к году, до 54,8 млрд руб., чистая прибыль — на 51%, до 261,8 млн руб., следует из СПАРК.

«Невская логистика» признана банкротом в 2021 году. До этого компания управляла складами торгового дома «Интерторг» братьев Мушвига и Аллахверди Абдуллаевых. Предприниматели основали торговые сети «Народная 7Я» и «Идея», выступали совладельцами одного из крупнейших франчайзи Spar. На пике в портфеле «Интерторга» было 450 различных магазинов. Но в 2019 году эту компанию обанкротил Сбербанк. Завершить деятельность были вынуждены и ее поручители. Мушвиг Абдуллаев в розыске, а его брат Аллахверди в прошлом году был приговорен к шести годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве (см. “Ъ” от 25 апреля 2024 года). Склад в Шушарах не единственный реализованный на торгах объект «Невской логистики». Ее площадку на Софийской улице в Санкт-Петербурге весной выкупил рыбопереработчик ТД «Балтийский берег» за 918,4 млн руб.

Старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Кирилл Вечер называет предложенную ТК «Прогресс» стоимость за склад в Шушарах завышенной. Но на рынке, по его словам, мало предложений, а район можно считать востребованным. Директор департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков считает объект привлекательным из-за наличия большого участка под застройку.

«Семишагофф» складские площади могли потребоваться для распределительного центра: сеть масштабирует бизнес и нуждается в мощностях, говорит партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Эксперт обращает внимание на то, что дискаунтеры сейчас один из наиболее растущих сегментов в розничной торговле. В условиях нестабильности потребители стали относиться внимательнее к цене товаров, констатирует он. Совокупная доля жестких дискаунтеров в 2024 году достигла 5,61% всего объема розничных продаж продовольственных товаров — это почти втрое больше, чем в 2018 году, когда формат набирал обороты, следует из подсчетов Infoline. В 2025 году показатель достигнет 5,9%, а в 2029 году — 8,4% (см. “Ъ” от 27 февраля).

Рост бизнеса стимулирует дискаунтеры наращивать присутствие на рынке коммерческой недвижимости. Сеть «Семишагофф» в 2019 году приобрела склад площадью 16,5 тыс. кв. м в поселке Металлострой в Петербурге (см. «Ъ-СПб» от 6 февраля 2019 года). Сам господин Поздеев в прошлом году выкупил бизнес-центр «Александр Невский» площадью 4,7 тыс. кв. м на Малоохтинском проспекте (см. “Ъ” от 12 января 2024 года). Группа X5 в начале августа этого года закрыла сделку по покупке склада площадью 16,1 тыс. кв. м на Горьковском шоссе в Московской области. Еще один объект площадью 14,5 тыс. кв. м сеть строит у деревни Валищево в городском округе Подольск.

Дарья Андрианова