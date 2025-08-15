На Дону появилась новая мера поддержки для семей участников СВО

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил новую меру поддержки для вдов участников СВО — компенсацию половины расходов за обучение вождению автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона поддержал просьбу и поручил минтруда проработать вопрос с необходимыми расчетами.

Подписанный документ установил порядок предоставления компенсации половины расходов по основным программам подготовки водителей категории В. Льготой смогут воспользоваться женщины, заключившие договор об изучении вождения не ранее 24 февраля 2022 года.

Мария Хоперская