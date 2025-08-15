На Дону количество производителей органической продукции может увеличиться в два раза

В Ростовской области число производителей «органики» может вырасти в два раза. Соответствующий сертификат планируют получить четыре предприятия. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу Донского филиала «Центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ФГБУ «ЦОК АПК»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Переходят на соответствующие мощности уже два производителя: ИП Бородавченко и ООО «Урожай» (25 и 15 га зерновых и зернобобовых культур соответственно). Донской филиал рассматривает еще две заявки: от мукомольного производства и предприятия по переработки чечевицы, нута и гороха.

Вместе с тем, три сельскохозяйственных производителя уже получили сертификаты, которые подтверждают соответствие их продукции требованиям к органическим продуктам. Это КФХ Керенцев В.В., ООО ПКФ Маяк и КФХ Щепетьева Н.А.

Мария Хоперская