МВД: среди схем по обману россиян лидирует мошенничество в сфере инвестиций

Мошенничество в сфере инвестиций остается одной из самых популярных схем обмана россиян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства.

Преступники ищут в своих жертв в мессенджерах и группах для инвесторов. Они входят в доверие, предлагают попробовать себя в роли «трейдера» и даже могут позволить вывести несколько тысяч рублей. Однако это часть обмана, предупреждают в министерстве.

Мошеннические операции незначительно сократились во втором квартале 2025 года. Но также сократилась и доля возврата похищенных средств — до 5,2%. В предыдущие четыре квартала этот показатель составлял в среднем 9,6%.

