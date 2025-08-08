У мошенников деньги не задерживаются

Число мошеннических операций и их объемы во втором квартале 2025 года незначительно снизились. Однако резко сократилась и доля средств, которые были в итоге возвращены пострадавшим,— до 5,2%, в то время как в предыдущие четыре квартала она в среднем составляла 9,6%. Причем при мошеннических переводах через СБП эта доля упала вовсе до 2,7%. По словам экспертов, это связано c мгновенными операциями через этот сервис и непроработанным механизмом возврата средств.

Во втором квартале 2025 года объем похищенных денежных средств в результате операций без добровольного согласия клиента превысил 6,33 млрд руб., следует из опубликованных Банком России данных. Несмотря на то что этот показатель оказался почти на 8% ниже, чем в первом квартале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован рост почти на 33%, а за два года показатель вырос на 75%. Наибольший объем средств мошенники получили через операции по счетам и ДБО (2,22 млрд руб.), по СБП (2,19 млрд руб.) и по картам (1,56 млрд руб.).

При этом общее количество противоправных операций за отчетный период немногим превысило 273 тыс., что является одним из самых низких результатов за два с половиной года. Меньшая активность мошенников была зафиксирована лишь во втором квартале 2024 года (257 тыс. операций) и в первом квартале 2023 года (252 тыс. операций).

По словам экспертов, такая динамика связана с ростом уровня защищенности банков. С 1 июня 2025 года вступили в действие поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств…» (№115-ФЗ) — теперь банки должны приостанавливать подозрительные операции и проводить дополнительные проверки. Банки начали блокировать подозрительные переводы еще до вступления в силу данных поправок, указывает гендиректор SafeTech Денис Калемберг (см. “Ъ” от 21 апреля). В частности, усилилась трансакционная аналитика в режиме реального времени — теперь анализируются сами действия клиента (операции, суммы, направления переводов, частота, шаблоны), указывают эксперты «Информзащиты». Еще год назад остановка операций была редким событием и многие клиенты даже никогда не сталкивались с этим, но сейчас пауза в операциях на 5 минут, на час, на сутки — стандартная практика, что существенно снижает вероятность хищений, указывает управляющий RTM Group Евгений Царев.

Операции в отделениях также под большим контролем. По словам господина Царева, часто требуется согласование операций на сутки и более и теперь для клиентов, которые оказались под влиянием мошенников, или для юрлиц, компьютеры которых были заражены, есть время отреагировать на попытку списания. Введение самозапрета на кредиты, периода охлаждения и других инициатив осложняет жизнь киберпреступникам, отмечает аналитик Positive Technologies Анна Вяткина.

Вместе с тем заметно снизилась доля возвращенных средств в денежном выражении — с 7,6% в первом квартале до 5,2% во втором (минимум с третьего квартала 2023 года). В среднем же за предыдущие четыре квартала доля возвращенных средств держалась на уровне 9,6%. Причем снижение доли возвращаемых средств было зафиксировано во всех сегментах, но наибольшим оно оказалось в операциях через СБП — с 5,3% в первом квартале до 2,7% во втором.

Такая ситуация, по словам экспертов, связана с неотрегулированностью системы возврата средств в СБП. «Здесь социальная инженерия в чистом виде — люди сами переводят деньги "на безопасный счет". С точки зрения закона такие переводы добровольные, а значит, возврат возможен крайне редко»,— указывает господин Калемберг. При таких переводах фактор мгновенности играет против жертвы — времени на блокировку такой операции почти нет. Как поясняет председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП Тимур Аитов, «если по СБП вы перевели деньги по ошибке, то возврат возможен только при согласии получателя и его банка». По его словам, в отличие от операции по картам, где «существует привычная и четкая процедура оспаривания (которая, впрочем, тоже не всегда срабатывает), в СБП такой механизм вообще отсутствует — клиент обращается в банк, потом жалуется на банк в ЦБ, и каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке».

Вместе с тем эксперты не ожидают значительного изменения ситуации. Число атак, особенно с использованием социальной инженерии, будет постепенно снижаться, поскольку банки быстрее адаптируются к меняющимся схемам атак, в то же время доля возвратов, особенно по операциям по СБП, вряд ли существенно увеличится в ближайшем будущем, полагает господин Калемберг.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская