Минобороны: ночью над Черноземьем сбили 28 беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 53 украинских БПЛА, в том числе 36 над территорией Черноземья: 13 над Курской областью, шесть — над Белгородской, пять — над Орловской и четыре над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске удар пришелся по жилому дому, в результате чего один человек погиб и еще десять пострадали. Само здание сильно повреждено. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых в Белгороде. Также в городе от атак БПЛА пострадали три МКД, два частных дома и административное здание.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил в своем Telegram-канале, что в результате атак на регион пострадавших и повреждений не зафиксировано. Воронежский губернатор Александр Гусев также отметил, что из-за атаки дрона никто не пострадал, повреждений нет.

UPD: в Минобороны добавили, что в период с 7:00 до 7:10 система ПВО уничтожила еще два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Егор Якимов