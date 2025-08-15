Задержана подрядчик учреждений минкультуры Башкирии Гульнара Юрина

В Башкирии задержана руководитель АНО «Дирекция культурных программ РБ» Гульнара Юрина, сообщает РБК Уфа со ссылкой на собственные источники. По данным издания, ей инкриминируют присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ).

Обстоятельства дела изданию неизвестны. Однако в сообщении отмечается, что источники связывают задержание Гульнары Юриной с уголовным делом народного артиста республики, директора государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Господин Яруллин был задержан в конце мая по подозрению в превышении должностных полномочий и помещен под арест.

По версии следствия, Вильдан Яруллин в октябре 2023 года заключил договор за 33 млн руб. с аффилированным предпринимателем на подготовку концертной площадки для проведения II Всероссийского открытого конкурса песни «Время героев». Ущерб бюджету республики превысил 9,8 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», госпожу Юрину ранее признали нарушившей закон о конкуренции при закупках для финала IX Национального чемпионата World Skills Russia, состоявшегося в Уфе в августе 2021 года. Средства на закупки для World Skills — в общей сложности 66,2 млн руб. — были выделены правительством региона из республиканского бюджета подведомственным министерству культуры киностудии «Башкортостан» и ГКЗ имени Гаскарова. Учреждения заключили с предпринимателем Гульнарой Юриной без проведения торгов контракты на съемки флешмоба для церемонии открытия, поставку экипировки с символикой мероприятия и подготовку видеопрезентации. При этом услуги были оказаны задолго до подписания договоров.

Наталья Балыкова