Кассационный суд подтвердил нарушение при закупке для World Skills в Башкирии

Государственному академическому ансамблю имени Гаскарова не удалось отменить решение Управления ФАС по Башкирии о нарушении закона о конкуренции при закупке для финала IX Национального чемпионата World Skills Russia. Мероприятие проводили в Уфе в августе 2021 года. После прокуратура Башкирии заподозрила нарушение антимонопольного законодательства при поставке товаров и оказании услуг для соревнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

В декабре 2023 года УФАС установило, что средства на закупки для World Skills — в общей сложности 66,2 млн руб. — были выделены правительством региона из республиканского бюджета подведомственным министерству культуры киностудии «Башкортостан» и ГКЗ имени Гаскарова. Учреждения заключили без проведения торгов три контракта: на съемки флешмоба для церемонии открытия, поставку экипировки с символикой мероприятия и подготовку видеопрезентации — с предпринимателем Гульнарой Юриной. При этом, как установила комиссия УФАС, контракты были исполнены задолго до подписания договоров. Съемки провели несколькими месяцами ранее, а разрешение на использование товарного знака World Skills было только у госпожи Юриной.

Предприниматель и ансамбль в арбитражном суде Башкирии просили признать выводы УФАС недействительными, но суд их доводы опроверг. Ансамбль настаивал на невиновности в нарушении, указывая, что предварительное выполнение части работ не свидетельствует о согласованных действиях, направленных на устранение конкуренции.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, а теперь и арбитражный суд Уральского округа не нашло оснований для изменения принятого решения.

Наталья Балыкова