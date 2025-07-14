Директор ГКЗ «Башкортостан» останется под арестом до 6 сентября

Верховный суд оставил без изменения решение о продлении ареста директору ГКЗ «Башкортостан» Вильдану Яруллину, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов Башкирии. Он останется в СИЗО до 6 сентября.

Вильдан Яруллин обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как полагает следствие, с 2020 по 2022 годы директор ГКЗ, используя служебное положение, приказывал незаконно начислять повышенную материальную помощь подчиненным. Часть денег он требовал отдавать ему. В общей сложности руководитель ГКЗ получил около 200 тыс. руб.

Также, по данным следствия, в октябре 2023 года Вильдан Яруллин заключил договор за 33 млн руб. с аффилированным предпринимателем на подготовку концертной площадки для проведения II Всероссийского открытого конкурса песни «Время героев». Ущерб бюджету республики превысил 9,8 млн руб.

26 мая Советский райсуд Уфы отправил обвиняемого в СИЗО №1.

Вильдан Яруллин — солист группы «Караван-Сарай», народный артист Башкирии. Директором ГКЗ «Башкортостан» он был назначен в июне 2019 года. По данным Kartoteka.ru, Вильдан Яруллин владеет 55% в уставном капитале ООО «Иремельбашресурс».

Майя Иванова