Почти 2 тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
По состоянию на 09:00 мск 15 августа проезда по Крымскому мосту ожидают почти 2 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фото: сайт Минтранса РФ
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1916 транспортных средств. Время ожидания составляет более пяти часов. Со стороны Тамани в пробке стоит 50 автомобилей.
Заторы перед Крымским мостом фиксируются ежедневно. Вечером 14 августа в очереди находились почти 1,5 тыс. автомобилей, время ожидания достигало четырех часов.