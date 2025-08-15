Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Почти 2 тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

По состоянию на 09:00 мск 15 августа проезда по Крымскому мосту ожидают почти 2 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: сайт Минтранса РФ

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1916 транспортных средств. Время ожидания составляет более пяти часов. Со стороны Тамани в пробке стоит 50 автомобилей.

Заторы перед Крымским мостом фиксируются ежедневно. Вечером 14 августа в очереди находились почти 1,5 тыс. автомобилей, время ожидания достигало четырех часов.

Алина Зорина

