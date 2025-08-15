Мишустин досрочно вылетает из Киргизии в Москву из-за саммита Путина и Трампа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин досрочно покинул заседание Евразийского межправсовета, проходящего в Киргизии. Причиной стала необходимость вернуться в Россию в связи с запланированной на сегодня встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Господин Мишустин принимал участие в заседании в Чолпон-Ате в рамках своего официального визита в республику. Утром в пятницу он обратился к участникам и сообщил о своем отъезде.

«Прошу меня извинить – мне необходимо вернуться в Москву... Мне необходимо присутствовать в России», — пояснил он.

Начало встречи президентов России и США в Анкоридже запланировано на 11:00 по местному времени (22:00 мск) 15 августа. Минувшей ночью Владимир Путин перед перелетом на Аляску сделал остановку в Магадане.