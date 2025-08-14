Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Анкоридж по делу срочно

Спецкор “Ъ” отправился на Аляску «передовым» бортом

14 августа в 16:20 самолет с частью российской делегации и журналистами стартовал в Анкоридж. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников передает с борта этого самолета.

Журналисты в самолете разместились, как ни странно, комфортно

Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ

Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ

Не все журналисты, кто хотел, улетели в Анкоридж. Несколько человек не получили визы даже после повторного собеседования в посольстве (а было и такое). И конечно, без объяснения причин.

Но самое обидное — приехать в аэропорт и узнать, что утром «плюснул», сделав тройной ПЦР-тест.

А ведь и такое тоже было.

На борту «передового» самолета тем не менее оказалось 52 журналиста. Не только те, кто традиционно считается вхожим в «кремлевский пул», но и съемочные группы нескольких федеральных телеканалов, обычно добирающихся до места назначения самостоятельно. Но тут, конечно, был другой случай.

Ажиотаж, да признать, необыкновенный. Журналисты снимают все подряд — стоит только шевельнуться, то есть прежде всего самих себя, ибо больше до вылета снимать оказалось особо некого.

Прямо у выхода из терминала аэропорта стоял Ил-96 Сергея Лаврова, и журналисты вообще-то могли бы обратить внимание на некоторых пассажиров это борта — например, на посла России в США Александра Дарчиева, который был, конечно, немногословен, но все же сказал, что ушел в отпуск, да вот весь из него и вышел.

Полет, сказали бортпроводницы, займет 9.40. И это, конечно, немного. Ведь он прямой.

Да и визы в посольстве в Москве были получены меньше чем за сутки.

А кто-то жалуется на проблемы и с визами, и с перелетами.

Нет, не заметил.

Жить мы будем на стадионе «Салли» в Анкоридже, раньше его целевым образом использовали по такому же назначению как ковидный госпиталь.

Все, взлетаем.

Андрей Колесников

Все встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Фото: Jorge Silva / Reuters

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

