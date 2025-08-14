В Анкоридж по делу срочно

14 августа в 16:20 самолет с частью российской делегации и журналистами стартовал в Анкоридж. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников передает с борта этого самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналисты в самолете разместились, как ни странно, комфортно

Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ Журналисты в самолете разместились, как ни странно, комфортно

Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ

Не все журналисты, кто хотел, улетели в Анкоридж. Несколько человек не получили визы даже после повторного собеседования в посольстве (а было и такое). И конечно, без объяснения причин.

Но самое обидное — приехать в аэропорт и узнать, что утром «плюснул», сделав тройной ПЦР-тест.

А ведь и такое тоже было.

На борту «передового» самолета тем не менее оказалось 52 журналиста. Не только те, кто традиционно считается вхожим в «кремлевский пул», но и съемочные группы нескольких федеральных телеканалов, обычно добирающихся до места назначения самостоятельно. Но тут, конечно, был другой случай.

Ажиотаж, да признать, необыкновенный. Журналисты снимают все подряд — стоит только шевельнуться, то есть прежде всего самих себя, ибо больше до вылета снимать оказалось особо некого.

Прямо у выхода из терминала аэропорта стоял Ил-96 Сергея Лаврова, и журналисты вообще-то могли бы обратить внимание на некоторых пассажиров это борта — например, на посла России в США Александра Дарчиева, который был, конечно, немногословен, но все же сказал, что ушел в отпуск, да вот весь из него и вышел.

Полет, сказали бортпроводницы, займет 9.40. И это, конечно, немного. Ведь он прямой.

Да и визы в посольстве в Москве были получены меньше чем за сутки.

А кто-то жалуется на проблемы и с визами, и с перелетами.

Нет, не заметил.

Жить мы будем на стадионе «Салли» в Анкоридже, раньше его целевым образом использовали по такому же назначению как ковидный госпиталь.

Все, взлетаем.

Андрей Колесников