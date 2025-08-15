«Яндекс» после блокировки Speedtest запустит свой сервис проверки скорости сети

«Яндекс» (MOEX: YDEX) анонсировал перезапуск сервиса для проверки скорости интернета — «Интернетометр». С помощью него можно будет узнать скорость скачивания и загрузки данных, пинг, а также техническую информацию о подключенном устройстве. Технология будет использовать сеть CDN-серверов компании.

«Яндекс» активизировался с заметным опозданием, отметили в сервисе оценки качества интернета «Мегабитус». Период продвижения и доработок «Интернетометра» может занять от девяти месяцев до года, и крупные операторы вряд ли отдадут дополнительный доступ конкуренту, сказали там. Источник «Ъ» на телеком-рынке считает, что таким образом «Яндекс» пытается занять нишу после блокировки крупнейшего сервиса мониторинга сети Speedtest. Впрочем, на продвижение сервиса могут повлиять давно работающие отечественные решения, отметил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Битом общим не измерить».