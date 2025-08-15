Битом общим не измерить

После блокировки крупнейшего сервиса мониторинга качества сети Speedtest «Яндекс» (MOEX: YDEX) анонсировал перезапуск своего аналога «Интернетометр». Он получит новую технологию замеров и обновленный дизайн. Участники рынка считают, что развитие ресурса связано с тем, что «Яндекс» пытается занять «освободившуюся нишу», но это может усложнить конкуренция с телеком-компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Яндекс» в августе перезапустит сервис для измерения скорости интернета «Интернетометр», рассказали “Ъ” в компании. Технология будет использовать сеть CDN-серверов «Яндекса», которые распределены по стране и находятся на узлах связи интернет-провайдеров, их главная задача — кешировать большие объемы данных сервисов «Яндекса», например контент с медиаплатформ. С помощью сервиса можно будет узнать скорость скачивания и загрузки данных, пинг (время задержки в миллисекундах), а также техническую информацию о подключенном устройстве: IP-адрес, версию браузера и разрешение экрана. Использовать технологию можно будет с компьютеров и мобильных устройств.

«"Интернетометр" для проведения замера обращается к CDN-серверам, что позволяет получить наиболее точное представление о скорости интернета на «последней миле» (у данного провайдера или сотового оператора в данном регионе). При этом он опрашивает не один, а сразу несколько ближайших CDN-серверов, пояснили в компании. Планируется, что в дальнейшем сервис также получит приложение, учет статистики и личный кабинет для провайдеров и сотовых операторов, которые смогут узнать в нем данные замеров в зоне своего покрытия.

В июле Роскомнадзор заблокировал популярный сервис мониторинга качества сети Speedtest by Ookla из-за угрозы безопасности работы сети связи и сбора данных о работе сетей в РФ (см. “Ъ” от 30 июля).

В Т2 рассказали, что используют сервис QMS («Ростелеком»), который можно устанавливать на любые платформы операторов и провайдеров, а сам он не ограничивает заказчика использованием существующей инфраструктуры, например в виде CDN, и имеет серверы измерений по всей России, включая новые территории. В «Вымпелкоме» и «МегаФоне» заявили, что приветствуют появление сервиса. В МТС отказались от комментариев.

«Собственный, на уровне государства измеритель скорости необходим вне зависимости от блокировок»,— считает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Так, сервис «Яндекса» имеет все шансы стать национальной заменой заблокированному, говорит он. «У компании действительно развитая CDN, так что при проверке подключения практически из любой точки РФ в относительной близости от пользователя будет ее инфраструктура, сервис покажет близкие к реальным значения»,— говорит руководитель направления защиты сети на уровне L3–4 в DDoS-Guard Денис Сивцов. Но замер скорости передачи данных до конкретного сервера не будет справедлив для других сервисов и приложений пользователя, возражает директор по продуктам Vigo (разрабатывает средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко, ведь они зависят от качества работы и сетевых стыков другой серверной инфраструктуры.

Источник “Ъ” на телеком-рынке считает, что после блокировки сервиса Speedtest «Яндекс» пытается занять освободившуюся нишу. Но компания остается конкурентом для крупнейших игроков телеком-рынка, потому «допускать его до анализа скорости передачи данных, а также сбора технической информации об IP, версиях браузера и разрешении экрана — очень сомнительная идея»,— напоминает он. Кроме того, на продвижение сервиса могут повлиять и давно работающие отечественные решения.

С ним соглашаются в сервисе оценки качества интернета «Мегабитус»: «Яндекс» «активизировался» с заметным опозданием — вряд ли крупные операторы будут давать дополнительный доступ конкуренту. Кроме того, у компании период доработок и дальнейшего продвижения своего приложения может занять от девяти месяцев до года, считает гендиректор Telecom Daily и «Мегабитуса» Денис Кусков. Он утверждает, что замеры в «Мегабитусе» за последнюю неделю выросли с 500 тыс. до 2 млн.

Варвара Полонская