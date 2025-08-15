Ереванский суд оставил бизнесмена Карапетяна в СИЗО

Суд в Ереване продлил на два месяца арест главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. Заседание длилось почти 10 часов. Защита намерена обжаловать арест, заявила адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян. Ее слова передает «Интерфакс».

Перед заседанием у зала суда собрались политические и общественные деятели, чтобы поддержать бизнесмена. Племянник господина Карапетяна Нарек Карапетян утверждал, что на судью якобы оказывалось давление с целью продлить арест предпринимателя.

Бизнесмена обвиняют в призывах к захвату власти. Его арестовали 18 июня после того, как он высказался в поддержку Армянской апостольской церкви, представителей которой прежде раскритиковал премьер-министр страны Никол Пашинян. Премьер называл высказывания господина Карапетяна угрозой Армении.

