Сторонники Самвела Карапетяна собрались у здания суда в Ереване

Сторонники главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, политические и общественные деятели собрались у здания суда в Ереване, где сегодня будет рассмотрено ходатайство о продлении его ареста. Перед началом слушания к зданию стянули полицейских.

Судя по кадрам местных СМИ, поддержать бизнесмена вышли десятки человек. Его племянник Нарек Карапетян заявил журналистам, что на судью оказывается давление с целью продлить арест предпринимателя.

Самвел Карапетян в середине июня выступил в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой прежде раскритиковал Никол Пашинян. После его высказываний полиция провела обыск в ереванском доме бизнесмена, а суд арестовал его на два месяца. Господин Карапетян вину не признает и считает обвинение политически мотивированным. Апелляционный суд Армении посчитал его задержание неправомерным.

Лусине Баласян