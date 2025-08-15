В Ростове дефицит водителей автобусов уменьшился до 48%
В Ростове-на-Дону снижается дефицит водителей общественного транспорта. К началу августа показатель составил 48,1% (1,02 тыс. человек). Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на дептранс города.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
К началу июня дефицит составлял 50,5%, а к июлю вырос до 50,8%. Фактическая потребность в таких кадрах сейчас — 2,1 тыс. человек.
По информации департамента, в среднем ежегодное трудоустраивается и увольняется 350 водителей.