Производство на предприятиях «Русал» снизилось на 1,7% по итогам полугодия

Компания «Русал» опубликовала отчет за первое полугодие 2025 года, в котором зафиксировано снижение производства алюминия до 1,924 млн тонн — на 1,7% относительно показателей того же периода 2024 года, передает «Ъ» со ссылкой на данные Гонконгской фондовой биржи.

Несмотря на сокращение производства, продажи алюминия выросли на 21,6%, достигнув 2,3 млн тонн. Выручка компании увеличилась на 32% и составила $7,5 млрд. Основным рынком сбыта стали страны Азии, где выручка достигла 53% от общего объема ($3,98 млрд). В странах СНГ доля выручки составила 29% ($2,18 млрд). В Европе этот показатель снизился с 22% до 16%, составив $1,25 млрд. На американский рынок пришлось лишь 1% выручки ($44 млн).

Чистый убыток компании по итогам полугодия составил $194 млн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В первом полугодии 2024 года «Русал» показывал чистую прибыль в $446 млн.

Напомним, «Русал» увеличил размер чистой прибыли в 2,8 раза по итогам 2024 года, сумма составила $803 млн. В годовом выражении скорректированная чистая прибыль выросла до $983 млн — в 2023 году она была $73 млн, рост за год составил 13,5 раз.

Ирина Пичурина